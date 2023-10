Schon 81 philippinische Pfleger in Oberösterreich

Deutschkurse schon auf den Philippinen

In Zusammenarbeit mit dem BFI Oberösterreich und einer deutschen Personalfirma werden Einreise, Nostrifikation der Ausbildungszeugnisse der Pflegerinnen und Pfleger sowie (vielleicht am wichtigsten) Deutschkurse auf den Philippinen und in Österreich abgewickelt. Denn auf den Philippinen spricht man Filipino, Englisch, Spanisch, Chinesisch und Arabisch, weshalb starke Konkurrenz herrscht: Unter anderem rekrutieren dort die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Saudi-Arabien Pflegekräfte.