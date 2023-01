„Pflege-Importe“ von den Philippinen gehen weiter

Gute Pflegeausbildung auf den Philippinen

Philippinische Pflegekräfte verfügen laut Sozialabteilung des Landes Oberösterreich über eine qualitativ hochwertige Ausbildung im Zuge ihres Bachelorstudiums „Bachelor of Science in Nursing“. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO kommt weltweit der Großteil von gut qualifizierten Pflegekräfte von den Philippinen. Zudem verfügen sie über sehr gute Englischkenntnisse, was eine gute Kommunikation von Projektbeginn an ermöglicht. Zusätzlich gibt es eine lange Tradition der Arbeitsmigration auf den Philippinen und eine erleichterte Integration aufgrund der westlichen Orientierung. Die auf den Philippinen rekrutierten diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen werden bereits auf den Philippinen auf die erforderlichen Sprachkenntnisse in OÖ vorbereitet werden.