Eine Weihnachtsgeschichte in Eisenstadt & Güssing

In die Rolle des Protagonisten Ebernezer Scrooge schlüpft Pfarrer und Schauspieler Alexander Wessely, der auch Regie führen wird und das Stück etwas gekürzt hat. „Es soll ein Stück für die ganze Familie werden, da muss man so ein Werk an einigen Stellen so kürzen, dass auch Kinder die Vorstellung genießen können,“ erklärt Wessely.