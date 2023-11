Volkssport Schmuggeln: Eine Kärntner Tradition

Was riecht da so nach frischem Leder?

„Da geht’s zu wie am Tarviser Markt“ ist eine Kärntner Redewendung, deren Ursprung wohl jeder kennt: Jeans und vor allem Lederjacken auf dem Markt in Tarvis zu kaufen - nach Preisverhandlungen der ,anderen’ Art - gehörte zu einem Kärntner Ritual. Doch wehe, der Zöllner roch das - beim Leder im wahrsten Wortsinn! Dann war die Freigrenze schnell erreicht, und die Diskussion fing an. Auch Pflanzen-Importe waren verboten: „Ein schöner Olivenbaum aus dem Friaul musste an der Grenze zurückgelassen werden.“