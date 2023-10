Vom Computer über Druckzylinder zur Haustür

Nichts ist so beständig wie der Wandel

Nicht nur der Name des Berufs hat sich vom Buchdrucker zum Drucktechniker gewandelt, auch die Verfahren haben sich weiterentwickelt. Selbst in den 40 Jahren, in denen die „Kärntner Krone“ gedruckt wird, hat sich einiges verändert. „Früher liefen die Drucker, um eine frisch gedruckte Zeitung zu holen, kontrollierten die Farben, stellten händisch nach, wie die vier Farben gemischt werden sollten. Heute regelt das größtenteils die Druckmaschine. Es gibt kaum Makulatur, also zu entsorgende Zeitungen“, so Lettner, der selbst enorme Entwicklungen erlebte: Er erlernte noch die Lithographie. „Die Technik gibt’s nicht mehr, höchstens noch in der Kunst.“