Mobilitätswende: Koralmbahn als Chance

Gerade in Kärnten hat der öffentliche Verkehr in den vergangenen Jahrzehnten massiv zugelegt. Etwa 50 Millionen Fahrgäste werden jedes Jahr gezählt und mehr als 4400 Kilometer Streckennetz bedient. Mit dem Kärnten sowie dem Klimaticket wurden weitere attraktive Angebote geschaffen, um auf Bahn- und Schiene umzusteigen. „Anfang der 80er-Jahre befand sich die Bahninfrastruktur beinahe noch auf dem Stand der Übernahme im Jahr 1923. Einzig in den 60er-Jahren gab es Investitionen“, berichtet Wallner. Dabei bildeten der Infrastrukturausbau, wie etwa der zweigleisige Ausbau der Tauernbahn wichtige Grundlagen für den heutigen öffentlichen Verkehr in Kärnten. 2011 startete dann die S-Bahn, deren Verbindungen stetig verdichtet werden. „Zwischen Klagenfurt und Villach sowie nach Spittal fahren wir heute im 30-Minuten-Takt“, informiert Wallner. Mit der Einführung des integrierten Netzfahrplans im Jahr 2025, dem Ausbau des Tauerntunnels und der Fertigstellung des Semmeringbasistunnels stehen Kärnten weitere Attraktivitätsschübe auf der Schiene bevor. „Mit der Koralmbahn haben wir die Chance, eine Mobilitätswende herbeizuführen“, so Wallner.