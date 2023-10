Zinsen steigen, Kritiken an Banken bleiben

Keinen Anlass zum Feiern sahen Parteien wie die SPÖ und FPÖ. Die SPÖ sprach von zu niedrigen Zinsen und davon, dass sich immer weniger Menschen in Österreich „überhaupt was auf die Seite legen“ könnten, „weil wir seit neun Monaten unter der höchsten Teuerung in Westeuropa leiden.“ Auch die FPÖ kritisierte „kaum Zinsen auf das Guthaben“. Der Blick auf das Konto und Sparbuch seien gar „eher ein Anlass, um in Tränen auszubrechen.“