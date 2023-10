Keine Gewaltaufrufe vor Halloween im Internet

Die Warum-Frage zu den Ereignissen im Vorjahr beschäftigt in Oberösterreich aber nicht nur die Polizei. Gemeinsam mit dem Städtebund hat das Land beim Strafrechts-Institut der Johannes Kepler Uni Linz (JKU) eine Studie in Auftrag gegeben, die Ursachen für Jugendkriminalität im urbanen Raum zu beleuchten. Welcher Art beispielsweise die Motive sind, ungeplant an Krawallen teilzunehmen. Ein Endbericht wird mit Jahreswechsel präsentiert.