Bei Steyr rollt schon nächste Kündigungswelle an

Betriebsversammlung fand am Dienstag statt

Bei der letzten Kündigungswelle, die ab Ende August in Bewegung kam, hatten rund 260 Beschäftigte plus 100 Zeitarbeiter gehen müssen. Jetzt stehen vor allem im Angestelltenbereich die Zeichen auf Trennung, was am Dienstag auch Thema bei einer Betriebsversammlung war. Bei dieser machte Wolfgang Gerstmayer, Chef der GPA Oberösterreich, auch seinem Ärger Luft.