Was der neue SPÖ-Chef in Oberösterreich vorhat

Martin Winkler ist ab morgen, Donnerstag, der Neue in der oberösterreichischen Landesregierung. Er folgt auf Michael Lindner, der mit 40 in die Polit-Pension ging. Was hat Winkler vor, was sind seine Themen – und wie möchte er die Wirtschaft wieder ankurbeln? Darüber sprach der ehemalige Unternehmer heute in Linz.