„Pedo-Hunter“ waren vor Gericht „schmähstad“

„Abreibung verpassen“

Sie gaben zu, in zwei Nächen drei ihrer Meinung nach pädophile Männer in der Umgebung von Mauthausen in Fallen zu locken. „Um ihnen eine Abreibung zu verpassen“, wie sie später ausführten. Dabei richtete der 23-Jährige in einer Homosexuellen-Dating-App einen Account ein, gab sich als 15-jähriger „Maxi“ aus. Und als sich Männer – vor Gericht tauchten dann drei 25- bis 30-Jährige als Opfer auf – meldeten, verabredete man Treffen.