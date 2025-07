Bitte um Herzkatheter: Haberlander sagt nein

„Wurde schon 3mal mit einem Kleinbus nach Linz zur Herzkatheteruntersuchung gekarrt. Nicht lustig!“ – im Innviertel gärt es, seit eine Betroffene, Heidi Kasper, Herzgruppenleiterin aus Braunau, Unterschrifften sammelt, damit die Region, konkret das Ordenskrankenhaus St. Josef in Braunau, einen Herzkatheter bekommt. Mit der Website openPetition sammelte die Herzgruppe rund 13.000 Unterschriften für ihr Anliegen: „Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute! Wer innerhalb 120 Minuten einen Herzkatheter erreicht, hat gute Chancen. Das gesamte Innviertel ist kardiologisch unterversorgt. Braunau ist ca. 249 Minuten von einer Behandlungsmöglichkeit entfernt (Klärung wo ist der nächste Herzkatheter frei? Hubschrauber organisieren, Anfahrt, usw.).“



Ein „Njet“ aus Linz

Doch Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander lässt die Innviertler abblitzen. Sie fuhr heute extra in die Innstadt, um dort ihr „Njet“ persönlich auszusprechen. Haberlander setzt, beraten von den drei Chefs der bestehenden Herzkatheter in Linz (Ordensklinikum Elisabethinen, KUK) und Wels auf den Ausbau der vorhandenen Kapazitäten.