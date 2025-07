Gründerin mischt jetzt die Lebensmittelwelt auf

Zuletzt ging die 36-Jährige aus Mondsee schon wieder unter die Gründer. Mit Viktoria Fahringer, im Jahr 2020 als jüngste Haubenköchin Österreichs ausgezeichnet, entwickelte sie ein Lebensmittel, das vor allem in Zeiten der vielen unterschiedlichen Ernährungsweisen und einer wachsenden Zahl an Unverträglichkeiten Abhilfe schaffen soll. So stellten die beiden mit zwei Mitgründerinnen in der Puls4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ das sogenannte Zaubermehl namens Veatzz vor.