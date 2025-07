Theater Phönix: Herbst bringt sechs Premieren

Mit Eugène Ionescos „Die Nashörner“ als erster Premiere startet das Theater Phönix in Linz am 18. September 2025 in die neue Spielsaison. Die Parabel, die im Kern um das Spannungsfeld Massenverhalten, Ideologie und Individualität kreist, ist topaktuell. Das Volksstück „Kasimir und Karoline“ von Ödön von Horváth folgt mit seiner Premiere am 27. November.