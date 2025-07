Rapper (26) in Geldnot sprengte vier Bankomaten

120.000 Euro erbeutet

Einer seiner drei Komplizen war bereits im März rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Raubzüge waren nicht – wie so oft – erfolglos: Beim ersten Coup in Windhaag bei Freistadt am 18. Juni des Vorjahres erbeutete das Quartett stolze 100.000 Euro. Knapp einen Monat später, am 16. Juli hatten die Sprengmeister wieder ihr Quartier hinter der tschechischen Grenze verlassen, um in Drosendorf gleichzeitig gleich zwei Bankomaten zu sprengen.