66-Jähriger ging mit Messer auf seine Ehefrau los

Ein Beziehungsstreit ist am Montagmorgen in Laakirchen völlig eskaliert. Eine 60-jährige Frau wollte ihren Ehemann (66) gegen 10 Uhr aus ihrer Eigentumswohnung werfen. Daraufhin drehte der Mann durch, warf sich Tabletten ein, wollte danach Hilfe von der Rettung. Bevor die Helfer kamen, soll er mit einem Küchenmesser auf seine Gattin losgegangen sein und ihr mehrmals in den Brust- und Schulterbereich gestochen haben.