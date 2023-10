Schicker über Elsneg: „Didi hat mich ausgeknockt“

„Krone“: Wir haben die Sportdirektoren der Grazer Klubs vor uns: Kennt ihr euch von früher besser?

Andreas Schicker: Wir haben zwar war nie miteinander, aber das ein oder andere Mal gegeneinander gespielt. Das letzte Duell haben wir in der Landesliga gehabt, er für Voitsberg und ich für die Brucker. Da hat mich Didi nach zehn Minuten bei einem Kopfballduell ausgeknockt. Es war aber nicht so schlimm.

Dieter Elsneg: Das hab ich total vergessen. Es tut mir im Nachhinein natürlich leid! Ich kann mich gut an die Hochzeit von Thomas Reifeltshammer in geselliger Runde mit Andi erinnern.