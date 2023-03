Tiroler ÖVP überzog Budget für Wahlkampf deutlich

Gleichzeitig erwarte auch er sich von anderen Parteien in Sachen Wahlkampfkosten keine polemische, sondern eine sachliche Diskussion. „Fakt ist, dass sich die Größe und Struktur einer Partei und die bei der Tiroler Volkspartei große Zahl an Abgeordneten und Kandidatinnen und Kandidaten auch auf die Wahlkampfkosten niederschlägt“, so Kolland weiter. Aufgerechnet auf die Zahl der Mitglieder betrage der Wahlwerbeaufwand der ÖVP in Tirol rund 30 Euro pro Mitglied. Die NEOS haben seiner Rechnung zufolge 60 Prozent mehr pro Abgeordneten ausgegeben als die ÖVP.