Oskar Deutsch über FPÖ-Spitze: „Kellernazis“

Würde er der FPÖ nicht zugestehen, dass sie lernfähig ist, will Mayer-Bohusch von Deutsch wissen. Als Beispiel führt er eine gehisste Israel-Flagge am Landhaus in Niederösterreich an. Oskar Deutsch dazu: „Dort regiert noch die Frau Landeshauptfrau in erster Linie.“ Für Deutsch ist die Redezeit zur FPÖ an diesem Punkt erreicht, er möchte den Fokus aufs eigentliche Sendungsthema lenken: „Wir sollten jetzt wieder zum Thema kommen, und das ist dieser schreckliche Angriff der Hamas auf Israel.“