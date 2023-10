FPÖ will jetzt Verbotsgesetz für politischen Islam

Stockhammer bestätigt, dass die größte Terrorgefahr von islamistischen Extremisten ausgeht. Was man dagegen machen kann: Prävention. „Das ist aus meiner Sicht das Allheilmittel, nicht die Deradikalisierung“. Deradikalisieren könne man nur, wenn derjenige dazu bereit ist. Angst brauche man jedenfalls nicht zu haben. „Aber es ist durchaus empfehlenswert, in einer angespannten Lage auch mit Hausverstand durch die Welt zu schreiten“, so Stockhammer.