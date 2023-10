Pro-Palästina-Demo verlief in Salzburg ruhig

Polizei beendete hitzige Diskussion

Da es bereits bei anderen Kundgebungen in Österreich zu Ausschreitungen gekommen ist, bezogen etwa 15 Polizisten während der rund einstündigen Demo Stellung rund um den Residenzplatz. Doch ein Einschreiten der Polizei war nur am Anfang der Kundgebung nötig: Ein Passant startete eine kurze, hitzige Diskussion mit mehreren Demo-Besuchern. Nach dieser Intervention blieb es ruhig. Neben den Demo-Teilnehmern zog es auch Dutzende Schaulustige auf den Residenzplatz. Angelockt durch die Musik und die Parolen filmten sie mit ihren Handys die Szenerie in der Salzburger Altstadt. Bevor sich die Menge auflöste, verteilten die Organisatoren Luftballone an die Teilnehmer, die sie anschließend in den Himmel steigen ließen.