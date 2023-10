„Polizei soll den Schutz vor Synagoge verstärken“

Obwohl ÖVP-Innenminister Gerhard Karner am Wochenende verstärkte Kontrollen für alle jüdischen Einrichtungen in Österreich ankündigte, patrouillieren für Rosens Geschmack zu wenige Polizisten vor der Synagoge in der Landeshauptstadt. Beim „Krone“-Besuch vor Ort war keine Polizei sichtbar.