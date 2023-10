Babyklappe in Innsbruck: „Nicht zielführend“

„Die Inanspruchnahme ist als gering einzustufen“

Wie lauten hierfür die vorgebrachten Argumente? „Die Inanspruchnahme von Babyklappen ist österreichweit mit durchschnittlich drei aufgefundenen Kindern pro Jahr im Zeitraum 2015-2021 als gering einzustufen und scheint mit Ausnahme von Kärnten, wo eine überdurchschnittlich hohe Dichte und Inanspruchnahme verzeichnet wird, nicht unmittelbar mit dem Vorhandensein eines Angebotes assoziiert zu sein“, schreibt LR Hagele in ihrem Bericht zum Neos-Antrag, „so wurde im Krankenhaus Lienz und in Vorarlberg im Zeitraum 2015-2021 kein einziges Baby in der Babyklappe aufgefunden.“ Auch in Salzburg (1), Oberösterreich (2) und der Steiermark (2) seien trotz Verfügbarkeit einer Babyklappe in der jeweiligen Landeshauptstadt in diesem Zeitraum „sehr kleine Fallzahlen“ beobachtet worden.