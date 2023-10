Schwachsinn Halloween - brauchen wir das?

So weit, so harmlos, könnte man meinen. Wenn diese Halloween-Nacht nicht neuerdings Anlass für jugendliche Horden wäre, sich weniger harmlos auszuleben. So vor Jahr und Tag in Linz, wo 200 Jugendliche mit Migrationshintergrund der Polizei eine Straßenschlacht lieferten. Und auch heuer bereitet sich die Polizei in Oberösterreich mit großem Personalaufgebot und großen Kosten auf Ausschreitungen vor.