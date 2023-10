Niederösterreichs drei „Engel“ für Europa

So fern uns die Themen der Europäischen Union im Alltag auch erscheinen mögen, so direkt betreffen sie uns tatsächlich. Kaum eine andere Region in Europa greift ähnlich oft und tief in die Fördergeldtöpfe der EU. Verantwortlich dafür sind zwei Politiker, die man in Brüssel nun aber weniger oft sieht bzw. sehen wird. Mit Ex-Landesrat Martin Eichtinger hat ein in der EU angesehener Politiker aus NÖ die erste politische Reihe bereits verlassen. Mit Othmar Karas, der noch Erster Vizepräsident des EU-Parlaments ist, aber – wie berichtet – nicht mehr für die ÖVP antreten wird, folgt ihm der bekannteste Europa-Export aus NÖ.