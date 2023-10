Was läuft da hinter den Kulissen, Herr Karas?

Am nächsten Tag sitzen wir auf der Terrasse seines weiß getünchten Hauses im 19. Wiener Gemeindebezirk. Ein kleiner Tisch ist mit Augarten-Porzellan und Silberbesteck gedeckt, in einer Glasvase stecken rote, pinke und lachsfarbene Duftrosen, die seine Frau Christa gerade gepflückt hat. Ein paar Straßen weiter weg läuten Kirchenglocken. Karas trägt wie immer dunklen Anzug und das Österreich-Europa-Abzeichen am Revers. Sein Blick ist freundlich-konzentriert und schweift manchmal die Stufen hinunter in den Rosengarten, wo immer wieder Empfänge für aus- und inländische, aktive und ehemalige Politiker stattfinden - von Roberta Metsola, Ban Ki-moon, Kristalina Georgiewa oder Martin Schulz bis hin zu Wolfgang Schüssel, Hannes Androsch, Christian Kern und Brigitte Bierlein.