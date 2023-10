Oktober zum Abschluss fast noch sommerlich

Regen am Dienstag

Der Südföhn im Westen verstärkt sich am Montag noch etwas. Im Süden stauen sich dichtere Wolken und in Osttirol und Kärnten regnet es besonders am Nachmittag regional zeitweise. Im Westen und der West- und Oststeiermark sind dafür bis zu 21 Grad prognostiziert. In den übrigen Gebieten gibt es anfangs besonders im Donauraum sowie im Wald- und Mostviertel einige Nebel- und Hochnebelfelder, die sich aber meist noch am späteren Vormittag auflösen, dann scheint die Sonne und es ist spätsommerlich warm.