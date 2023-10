Erkältungs-Mythen unter der Lupe

Was hört man nicht alles über Husten, Schnupfen, Fieber, Hausmittel und mehr - und wie man grippale Infekte wieder vertreiben kann. „Mach dies, mach das oder am allerbesten ...“ Dann ist die Erkältung plötzlich da, und wir versuchen uns an alle guten Tipps und Ratschläge zu erinnern. Gleich vorweg: Bereits der Begriff „Erkältung“ bringt viele auf die falsche Fährte. Denn Kälte alleine macht nicht krank! Welche Ratschläge man also getrost gleich wieder vergessen kann, wenn man davon erfährt und welche es wert sind, dass man sich diese merkt, lesen Sie im Folgenden.