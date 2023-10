Ex-Army-Kamerad: „Er war ein ruhiger, netter Typ“

18 Menschen sind tot, der mutmaßliche Schütze Robert Card (40) ist weiterhin flüchtig: Nach dem furchtbaren Amoklauf in der US-Stadt Lewiston im Bundesstaat Maine werden immer mehr Details bekannt. So meldete sich nun ein früherer Kamerad Cards, der mit ihm als Reservist in der US Army diente. Er beschreibt jenen Mann, der in einem Bowlingcenter und einem Grillrestaurant ein Massaker anrichtete, als „ruhigen, netten Typen“, der niemals gewalttätig oder brutal gewesen sei.