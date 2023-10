Das lange Warten auf Sanierung von Pflichtschulen

Freud und Leid im Schulbau liegen in Oberösterreich nicht weit auseinander: In Pinsdorf konnte kürzlich die Eröffnung der erweiterten und sanierten Volksschule gefeiert werden. Anderswo wartet man länger, nämlich bis zu 20 Jahre und mehr, obwohl die Projekte baureif und bewilligt seien. Was steckt dahinter?