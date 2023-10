Miba-Werk in Vorchdorf wird zur staubfreien Zone

Weit mehr als Motorenteile

Wer an die High Tech Coatings der Miba denkt, hat Motorenteile von Fahrzeugen im Sinn, die so bearbeitet werden, dass die Ansprüche an Akustik und Reibung bestmöglich erfüllt werden. Dabei dreht sich bei den 110 Mitarbeitern in Vorchdorf immer mehr um die Beschichtung von Brennstoffzellen, von Kühlungen für Leistungselektronik und von Zahnrädern für E-Bikes und Achsen von E-Fahrzeugen.