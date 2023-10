Nach Ärztefehler sitzt Marija nun im Rollstuhl

Alles begann vor rund zwölf Jahren: Plötzlich spürte die damals 17-jährige Steirerin Mirja Schmerzen in den Knochen, die Finger und Füße wurden taub, in kürzester Zeit nahm sie elf Kilo ab, litt an Fieberattacken und musste sich immer wieder übergeben. Weil sie wissen wollte, was mit ihr nicht stimmte, ging sie voller Vertrauen ins LKH Graz, wo zahlreiche Tests gemacht wurden.