Mit dem Cello von Bregenz in die große Musikwelt

Die Eltern lernten sich in Wien kennen

Vier Cellisten, zwischen 17 und 21 unterrichtet er. Genau die richtige Zahl, um sich ihnen zwischen seinen internationalen Auftritten widmen zu können. Fast jede Woche ist er einmal in der Stadt, um ihnen beizubringen, wie sie zukünftig selbst, ohne Lehrer, arbeiten können. So hat er es auch von Ivan Monighetti, einem Schüler des großen Mstislav Rostropowitsch, gelernt. Das war in Basel. Somit näher zu Bregenz, wo Soltani als Sohn persischer Eltern 1992 geboren wurde.

Die Eltern haben sich als Musikstudenten in Wien kennengelernt. Dank eines Stipendiums. Das war noch zu Zeiten des Shah. Dann kam die Revolution, die Eltern kehrten heim, merkten aber schnell, dass das Land keine Zukunft bot, und kehrten nach Österreich zurück. In Vorarlberg fanden sie beide einen Job.



Der Vater ist Fagottist, die Mutter, sie starb als Kian Soltani elf war, spielte Harfe. Sie hat täglich geübt, von acht Uhr bis Mitternacht, nachdem die Kinder im Bett waren. Noch immer erinnert sich Kian Soltani: „Es war Harfenklang und dann einschlafen.“