Das Altbewährte wird hier gekonnt neu aufgelegt

Einzigartige Atmosphäre und klingende Namen

Wer einmal beim Festival Sankt Gallen gewesen ist, kommt gerne wieder. Bestes Beispiel? Lied- und Oratorien-Spezialist Daniel Johannsen. Der Tenor wird in seinem Programm „Schubert am Bach“ am 28. August gemeinsam mit dem Atalante Quartett Schuberts Winterreise mit Arien von Bach und somit „die beiden Seiten seiner persönlichen Medaille“ verbinden. Er kehrt damit erneut an den Ort zurück, an dem er vor 25 Jahren sein Debüt feiern durfte. In Sankt Gallen fühlt sich eben nicht nur das Publikum pudelwohl.