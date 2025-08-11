Das Altbewährte wird hier gekonnt neu aufgelegt

Der Kulturkreis Sankt Gallen startet am 15. August in sein 38. Festival, frei nach dem Motto: Immer bunt, niemals beliebig! Die Eröffnung gestaltet in diesem Jahr die Neue Hofkapelle Graz.
Manchmal ist es gut, wenn sich Bewährtes nicht verändert. Seit bald 40 Jahren lädt der Kulturkreis Sankt Gallen rund um die „Impresario-Familie“ Mitterbäck im Sommer in die Gemeinde am Rande des Gesäuses, seit bald 40 Jahren wird ein Programm präsentiert, das zwischen Pfarrkirche und Burgruine Populäres mit Obskurem, Leichtes mit Schwerem verbindet.
Das spiegelt sich auch heuer im Programm wider. Von der Eröffnung mit der Neuen Hofkapelle Graz und einem Programm rund um Johann Joseph Fux über das Jubiläumskonzert zu 20 Jahre Federspiel bis hin zur traditionellen Festivalgala und dem abschließenden Hochamt mit dem Arnold Schönberg Chor sollte für jeden Gusto etwas dabei sein.
Und auch wenn der eigentliche Star des Festivals die unvergleichlich entspannte Festival-Atmosphäre ist, finden sich viele große Namen im Programm. Geiger Emmanuel Tjeknavorian wird wieder zwei Kammermusikabende auf der Burg gestalten, Schauspieler Karl Markovics liest Ernst Jandl zur Musik der Neuen Wiener Concertschrammeln und Tausendsasserin Katharina Straßer tauscht Theater- gegen Konzertbühne und singt sich durch gleich „50+1 Jahre Austropop“.
Einzigartige Atmosphäre und klingende Namen
Wer einmal beim Festival Sankt Gallen gewesen ist, kommt gerne wieder. Bestes Beispiel? Lied- und Oratorien-Spezialist Daniel Johannsen. Der Tenor wird in seinem Programm „Schubert am Bach“ am 28. August gemeinsam mit dem Atalante Quartett Schuberts Winterreise mit Arien von Bach und somit „die beiden Seiten seiner persönlichen Medaille“ verbinden. Er kehrt damit erneut an den Ort zurück, an dem er vor 25 Jahren sein Debüt feiern durfte. In Sankt Gallen fühlt sich eben nicht nur das Publikum pudelwohl.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.