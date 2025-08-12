25 Jahre! Bühne frei für das Frequency-Jubiläum

Bereits am Montagvormittag war der Andrang bei der Anreise groß: In Scharen fanden die Besucher ihren Weg nach St. Pölten, um zeitgerecht ihre Zelte aufzuschlagen. Für all jene, die noch folgen: Vom Veranstalter wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Per Zug stehen stündlich drei Verbindungen von Wien aus zur Verfügung. Alle Tagesgäste werden täglich nach Konzertende per Sonderzug der ÖBB (Abfahrt um 2.10 Uhr) wieder zurück nach Wien Meidling gebracht. Zwischen Bahnhof und Festivalgelände verkehren Shuttlebusse, einen Geländeplan gibt es online.