Festival in St. Pölten

25 Jahre! Bühne frei für das Frequency-Jubiläum

Niederösterreich
12.08.2025 17:00
Ab Mittwoch fällt der Startschuss zum heurigen Frequency-Festival in St. Pölten.
Ab Mittwoch fällt der Startschuss zum heurigen Frequency-Festival in St. Pölten.(Bild: David Bitzan)

Zum besonderen Geburtstag des Festivals gratulieren in St. Pölten Stars wie Post Malone, Shawn Mendes oder Will Smith. Die Anreise ist bereits in vollem Gange. 

Es geht wieder los: Am Mittwoch um exakt 14.20 Uhr fällt der Startschuss zum heurigen Frequency-Festival in St. Pölten: Dann entern Bartees Strange als erster Act die Bühne. Und sorgen damit für eine fulminante Eröffnung der 25. Auflage. Drei Tage lang steigt die „Geburtstagsparty“ zum großen Jubiläum mit Hollywood-Stars und Grammy-Gewinnern. Am ersten Abend werden Post Malone und Papa Roach für ordentlich Stimmung sorgen.

Am Mittwoch lässt Post Malone die Bühne des Frequency brennen.
Am Mittwoch lässt Post Malone die Bühne des Frequency brennen.(Bild: Barracuda Music)
Das „Early Camping“ hat am Montag gestartet: Der Andrang am ersten Anreisetag war groß
Das „Early Camping“ hat am Montag gestartet: Der Andrang am ersten Anreisetag war groß(Bild: Molnar Attila)
(Bild: Molnar Attila)

Bereits am Montagvormittag war der Andrang bei der Anreise groß: In Scharen fanden die Besucher ihren Weg nach St. Pölten, um zeitgerecht ihre Zelte aufzuschlagen. Für all jene, die noch folgen: Vom Veranstalter wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Per Zug stehen stündlich drei Verbindungen von Wien aus zur Verfügung. Alle Tagesgäste werden täglich nach Konzertende per Sonderzug der ÖBB (Abfahrt um 2.10 Uhr) wieder zurück nach Wien Meidling gebracht. Zwischen Bahnhof und Festivalgelände verkehren Shuttlebusse, einen Geländeplan gibt es online.

Lesen Sie auch:
Mehr als 50.000 Besucher täglich feiern beim Frequency-Festival die Party des Jahres – gut ...
25-Jahre-Jubiläum
Frequency-Festival: Für Party des Jahres bereit
11.08.2025
„Krone“ live dabei
Sommer, Sonne, volle Dröhnung beim Frequency
18.08.2023

Abseits der Bühnen lässt es sich entspannt am schönen Traisenufer abhängen. Im Festival-Supermarkt (nicht nur für Spät-Aufsteher täglich bis 20 Uhr geöffnet) und bei den Gastrostationen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Tipp an alle Besucher: Auf der Website des Veranstalters gibt es Informationen, was man aufs Gelände mitnehmen darf, samt praktischer Packliste. Alle Infos: www.frequency.at

Porträt von Petra Weichhart
Petra Weichhart
Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
