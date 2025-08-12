25 Jahre! Bühne frei für das Frequency-Jubiläum

Zum besonderen Geburtstag des Festivals gratulieren in St. Pölten Stars wie Post Malone, Shawn Mendes oder Will Smith. Die Anreise ist bereits in vollem Gange.
Es geht wieder los: Am Mittwoch um exakt 14.20 Uhr fällt der Startschuss zum heurigen Frequency-Festival in St. Pölten: Dann entern Bartees Strange als erster Act die Bühne. Und sorgen damit für eine fulminante Eröffnung der 25. Auflage. Drei Tage lang steigt die „Geburtstagsparty“ zum großen Jubiläum mit Hollywood-Stars und Grammy-Gewinnern. Am ersten Abend werden Post Malone und Papa Roach für ordentlich Stimmung sorgen.
Bereits am Montagvormittag war der Andrang bei der Anreise groß: In Scharen fanden die Besucher ihren Weg nach St. Pölten, um zeitgerecht ihre Zelte aufzuschlagen. Für all jene, die noch folgen: Vom Veranstalter wird die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel empfohlen. Per Zug stehen stündlich drei Verbindungen von Wien aus zur Verfügung. Alle Tagesgäste werden täglich nach Konzertende per Sonderzug der ÖBB (Abfahrt um 2.10 Uhr) wieder zurück nach Wien Meidling gebracht. Zwischen Bahnhof und Festivalgelände verkehren Shuttlebusse, einen Geländeplan gibt es online.
Abseits der Bühnen lässt es sich entspannt am schönen Traisenufer abhängen. Im Festival-Supermarkt (nicht nur für Spät-Aufsteher täglich bis 20 Uhr geöffnet) und bei den Gastrostationen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Tipp an alle Besucher: Auf der Website des Veranstalters gibt es Informationen, was man aufs Gelände mitnehmen darf, samt praktischer Packliste. Alle Infos: www.frequency.at
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.