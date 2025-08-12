Kunst der Großstädte erobert heuer auch Passail

Transformation als Festivalmotto

Wie schon in den Jahren zuvor dreht sich alles um coole Beats, Interaktionen, Medienkunst, Design, Upcycling und natürlich um Street Art. Internationale Größen wie Lunar, Koctel, KJ263 und Jacoba Niepoort geben ihr Wissen an junge Künstlerinnen und Künstler weiter. Es warten Lectures, Workshops und gemeinsame Aktionen. Das Motto der diesjährigen Kunstproduktion lautet übrigens „Transformation“, es dreht sich so gut wie alles um Digitalisierung. Besonders spannend: Die großen Wandgemälde entstehen live vor Ort und man kann den Künstlern dabei über die Schultern schauen.