„Die Sperre der S-Bahn wird heftig werden“

Schnell, schlau, stressfrei. Unter diesem Motto wird die Wiener S-Bahn von den ÖBB in den nächsten Jahren grundlegend erneuert. Mit gravierenden Auswirkungen auf die Fahrgäste - wir berichteten. Die Mega-Baustelle wird einige Sperren und daher auch Verzögerungen bringen. Die „Krone" hat sich bei Fahrgästen umgehört, wie sie auf die Mega-Baustelle reagieren. So viel kann verraten werden: Euphorie kommt keine auf.