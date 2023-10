Anwältin warnt: „Glück, dass Opfer überlebt hat“

Nachdem vergangene Woche eine Patientin in Österreich nach der Anwendung des gefälschten Diabetesmittels „Ozempic“ ins Spital musste, will diese nun andere potenzielle Opfer vor dem Fake-Produkt warnen. Die Frau hat das Medikament zum Abnehmen von ihrem Arzt erhalten, leidet aber weder an Diabetes noch an Adipositas.