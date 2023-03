Wie gefährlich ist die neue Fett-weg-Spritze?

Ohne Bewegung und ohne besonderen Ernährungsplan, sondern nur mit einer Spritze soll man ganz einfach Gewicht verlieren. Dieser neue Abnehm-Trend schlägt spätestens, seitdem Elon Musk damit abgespeckt hat, in Amerika hohe Wellen und findet unzählige Anhänger in den sozialen Medien. Wer die Nachrichten verfolgt, kommt nicht an der Arznei Ozempic vorbei. Hergestellt vom dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk, ist es ein verschreibungspflichtiges Medikament, das für die Behandlung von Typ-2-Diabetes eingesetzt wird. Verabreicht wird es durch eine Injektion in die Haut.