Kapfenberg fügt Oberwart erste Saisonniederlage zu

Die Kapfenberg Bulls haben den Oberwart Gunners in der Basketball-Superliga der Männer (BSL) in der vierten Runde die erste Saisonniederlage zugefügt. Die Steirer setzten sich im Südburgenland am Sonntag nach einer lange Zeit ausgeglichenen Partie mit 106:85 durch und liegen in der Tabelle hinter dem weiter unbesiegten Leader Klosterneuburg nun vorerst auf dem zweiten Platz.