Beim Gipfel in Villach ist Serienriss garantiert

Mit dem mühevollen 4:2-Arbeitssieg setzten die Eisbullen den Haken hinter das erste Viertel des Grunddurchgangs in der Eishockeyliga. Und prolongierten ihren besten Saisonstart in der Klub-Geschichte. In allen elf Partien angeschrieben, nur in Innsbruck verloren – 29:4 Punkte, zuletzt sechs Siege in Serie sind stolze Marken!