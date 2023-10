Salzburg und VSV verlängern ihre Siegesserien

Spitzenreiter Salzburg und Verfolger VSV haben ihre Siegesserien in der ICE-Liga prolongiert. Die Salzburger verteidigten mit einem mühsamen 4:2 gegen den Vorletzten Asiago am Freitag ihre Führung drei Punkte vor dem Duo VSV (5:2 in Graz) und Fehervar (6:3 in Feldkirch). Der KAC ist durch ein 4:0 gegen Olimpija Ljubljana zuhause weiter unbesiegt, während die Vienna Capitals beim 3:6 in Innsbruck die siebente Niederlage in Folge kassierten. Linz siegte in Bozen mit 5:2.