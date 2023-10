Viele Straßen nach heftigem Sturm noch gesperrt

Tausende Haushalte ohne Strom

„Aktuell sind rund 2000 Kundenanlagen noch ohne Stromversorgung“, bestätigt Robert Schmaranz von Kärnten Netz am Samstagmorgen. Die Hotspots sind dabei in den Bereichen Turrach, Falkert und Innerkrems. Aber auch in Heiligenblut, Stall im Mölltal, Obertweng, Lölling und Eisenkappel sind noch zahlreiche Haushalte ohne Strom. „Wir sind in den frühen Morgenstunden wieder mit voller Mannschaft ausgerückt. Es ist davon auszugehen, dass heute im Laufe des Tages die Stromversorgung wieder überall hergestellt werden kann“, so Schmaranz.