Billard: Ouschan in Klagenfurt aus Medaillenrennen

He und Lechner im Achtelfinale

Im 8-Ball-WM-Bewerb der Männer stieß Mario He durch ein 10:6 gegen den Albaner Kledio Kaci ebenso ins Achtelfinale vor wie Max Lechner dank eines 10:7 über den Kuwaiter Abdullah Alyousef. Der über die Hoffnungsrunde weitergekommene Albin Ouschan verlor hingegen in der Runde der letzten 32, auch für Daniel Gutenberger kam vorzeitig das Aus.