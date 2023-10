Kurz-Prozess: Bühne frei für den Hauptdarsteller

Überraschung am ersten Prozesstag gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und Co. wegen mutmaßlicher Falschaussage. Hauptbeschuldigte Bettina Glatz-Kremsner erhielt von Richter Michael Radasztics eine Diversion, eine außergerichtliche Erledigung. Die Ex-Casinos-Managerin muss binnen 14 Tagen 104.060 Euro bezahlen. Doch was heißt das für den Fortgang des Strafverfahrens? Es dürfte kürzer werden. Weil weniger Zeugen.