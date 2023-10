ÖVP will Kurz-Prozess in die Polit-Arena holen

ÖVP sieht jetzt Zadic gefordert

Obwohl der Fehler beim „Fundstellen-Verweis“ im Strafantrag noch in der Hauptverhandlung korrigiert worden sei, wie ein WKStA-Sprecher gegenüber der APA betonte, will die ÖVP jetzt deswegen politische Scharmützel schlagen. Via Aussendung fragten sich ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker und Verfassungssprecher Wolfgang Gerstl am Donnerstag: „Wie konnte dieser schwerwiegende Fehler der WKStA übersehen werden?“ Der Strafantrag gegen Kurz sei seit Jänner dieses Jahres zwischen den unterschiedlichsten Abteilungen des Justizressorts herumgewandert. Es brauche nun Klarheit über den Hintergrund dieser „Fehlleistung“. Jeder Anschein mangelnder Objektivität müsse vermieden werden.