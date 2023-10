Staatsanwalt: „Chats spielen entscheidende Rolle“

Es ist wohl der am längsten erwartete Prozess in der heimischen Polit-Szene: Ab 9.30 Uhr muss sich Ex-Bundeskanzler und Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor Gericht verantworten. In einem ersten Statement gegenüber den Medienvertretern betonte er, dass er optimistisch sei und sich „nicht schuldig“ bekennen werde (siehe Video oben). Ein Befangenheitsantrag gegen den Richter wurde gleich zu Beginn abgelehnt. Die „Krone“ ist vor Ort und berichtet live aus dem Großen Schwurgerichtssaal im Wiener Landesgericht.