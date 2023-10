Alarmfahndung! Kind wurde in Kastenwagen gezerrt

„Ein 13-jähriges Mädchen gab an, dass ein Kind angeblich in einen weißen Kastenwagen mit tschechischem oder slowakischen Kennzeichen gezerrt wurde. Erwachsene Zeugen hab gesehen, wie ein Kastenwagen mit quietschenden Reifen davon gefahren ist“, bestätigt ein Polizeisprecher Informationen der „Krone“. Abgespielt hat sich das Geschehen am späten Nachmittag in Ohlsdorf.