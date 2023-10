Flöten-Unterricht sorgt für Misstöne

Das Projekt ist somit nicht Musik in jedermanns Ohren: Die Aktion würde die Lehrer „zwangsbeglücken in ihrer pädagogischen Freiheit“, meint Manuel Sulyok (FSG), Landesvorsitzender der Pflichtschullehrer-Gewerkschaft. Hinzu kommt das musikalische Abstimmen und Anpassen der Blockflöten: „Das ist ein Riesenaufwand und ein Lärmpegel.“ Sein Stellvertreter Helmut Gaal (FCG) bezeichnet die Flöten-Pflicht gar als „pädagogisch wertlos“. Sinnvoller wäre es, die Mittel in die Musikschulen zu investieren.