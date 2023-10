„Jammern macht Pflegeberufe nicht attraktiver!“

Wie ich im Jahr 1992 als Pflegerin auf der Intensivstation angefangen habe, gab es so einen Überschuss an Ärzten, dass sie sogar als Pfleger tätig waren, bis sie eine Turnusstelle bekamen!“, schildert Waltraud Mair. Die Pflegerin arbeitete 45 Jahre am Klinikum Wels-Grieskirchen, ging 2018 in Pension. 2020 kehrte die Welserin pandemiebedingt in den Dienst zurück – mit 67 Jahren! Nun arbeitet sie zehn Stunden die Woche, und plant vorerst nicht, wieder aufzuhören. Am besten gefallen ihr die Teamarbeit sowie die erfüllende Arbeit mit Menschen. Mehr Nachwuchs könnte man wohl mit mehr sozialer, aber auch finanzieller Wertschätzung anlocken.